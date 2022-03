Lisa Bonet e Jason Momoa tornano insieme. Ecco perché e i motivi del divorzio

Jason Momoa e Lisa Bonet ci riprovano: divorzio annullato per la coppia che ha deciso di lavorare sui problemi invece di gettare la spugna

Un mese e mezzo fa l'annuncio: la coppia d'oro Lisa Bonet-Jason Momoa si separa dopo vent'anni insieme. Ora il dietrofront: i due ci hanno ripensato e tornano insieme. Già da due settimane, secondo un amico dell'attore di Acquaman che si è confidato con Hollywoodlife, Jason è tornato a vivere nella casa di famiglia, insieme a Lisa e ai loro due figli: Lola Iolani, di 14 anni, e Nakoa-Wolf (nome completo: Nakoa Wolf Manakauapo Namakaeha), di 13.

"Hanno deciso di lavorare sul loro matrimonio piuttosto che gettare la spugna, perché hanno investito così tanto l'uno nell'altra”. L'annuncio del divorzio (ne avevamo parlato qui) aveva lasciato di stucco i fan: la coppia, infatti, ha sempre fatto sognare anche i meno romantici con la loro storia d'amore. Lei era già un'attrice affermata, sposata a Lenny Kravitz, quando lui, ancora bambino, la vide in televisione e se ne innamorò. Dopo molti anni, e il divorzio Bonet-Kravitz, i due si incontrano: anche lui è diventato un attore di discreto successo e di indubbio fascino. Scatta subito la scintilla, poi la convivenza, i figli e infine il matrimonio.





Un'unione lunga 17 anni che sembrava essere andata in frantumi, fino all'annuncio che ha rianimato le speranze dei fan. E, soprattutto dei due figli di Lisa e Jason, che sono "ovviamente elettrizzati dal fatto che i loro genitori abbiano dato un'altra possibilità al loro matrimonio”, e “tutti sperano davvero che possano farlo funzionare questa volta”.

Ma perché Jason Moma e Lisa Bonet volevano divorziare?

Nel post Instagram (ora rimosso) con cui le due celebrities annunciavano la separazione, non c'era traccia di motivazioni concrete. Ma nel frattempo qualche voce di corridoio ha iniziato a diffondersi e pare che alla base dei litigi della coppia ci sia la carriera di lui, che prendendo il volo lo porta a essere spesso lontano da casa e dalla famiglia, e anche le divergenze di vedute sulla pandemia.

Durante il lockdown che li ha costretti in casa insieme, infatti, i due hanno dovuto fare i conti col fatto che Jason Momoa è un sostenitore dei vaccini mentre Lisa Bonet è una No Vax convinta. Riuscirà la coppia d'oro di Hollywood a superare queste divergenze? Facciamo tutti il tifo per loro: che vinca l'amore.