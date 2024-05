Luigi Di Maio padre: la compagna Alessia D'Alessandro incinta di un maschio

Luigi Di Maio, attuale rappresentante dell'Unione Europea per la regione del Golfo, ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 Stelle - e la sua compagna Alessia D'Alessandro diventeranno genitori di un maschietto a settembre. A quanto riporta l'Adnkronos, il bambino nascerà in Germania ed avrà doppia nazionalità italo-tedesca: la compagna di Di Maio, Alessia D'Alessandro - 33 anni, ex modella ed ex candidata per M5S alle elezioni politiche del 2018 - vive e lavora in Germania da oltre 15 anni, figlia di padre italiano e madre tedesca.

La notizia della paternità di Di Maio era stata anticipata ieri da Dagospia. La coppia era stata paparazzata di chi per la prima volta circa un anno fa a Venezia, ma la loro relazione sarebbe iniziata già qualche mese prima. Sembra che Alessia D’Alessandro parli cinque lingue e che abbia studiato alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Lei e Di Maio pare si siano conosciuti nel 2018, quando lei si era candidata alle Politiche nel collegio Agropoli-Castellabate, nel Salernitano. Dopo poco che erano usciti allo scoperto, poco più di un anno fa, Alessia D'Alessandro aveva condiviso una foto su Instagram che la ritraeva insieme al compagno, la didascalia recitava: "Innamoratevi".

Alessia D'Alessandro

