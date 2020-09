Maison Cilento realizza cravatta e foulard per i Mondiali di Sci Alpino 2021

Dopo il ciclismo ed altre discipline sportive, non poteva mancare lo sci alpino sulle cravatte e foulard di Maison 1780. Lo storico marchio partenopeo, riconosciuto a livello internazionale come punto di riferimento nello stile ed eleganza sartoriale, ha infatti disegnato una cravatta e un foulard per i Campionati del Mondo di Sci Alpino che si terranno il prossimo febbraio 2021 a Cortina.

Avvenuta oggi la consegna ufficiale della cravatta e del foulard al sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, che ha commentato: “È un vero piacere per Cortina aver stretto questa collaborazione con una azienda simbolo nel mondo dell’alta sartoria di eccellenza e portabandiera dell’Italia, in perfetta sintonia con la Regina delle Dolomiti e con i Mondiali di sci alpino Cortina 2021”.

Ugo Cilento, ottava generazione della storica famiglia e attualmente alla guida della Maison, ha interpretato i loghi ufficiali della manifestazione che caratterizzano la cravatta e il foulard, entrambi in pregiatissima seta Italiana.

“È un grande privilegio per me poter realizzare degli accessori per uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti e attesi al mondo. Ho voluto celebrare la forza e la tenacia del nostro Paese, che continua con impegno a valorizzare le nostre eccellenze, tra cui la città di Cortina d’Ampezzo, consacrata come una delle più prestigiose mete turistiche e sportive internazionali”, dichiara Ugo Cilento.

La cravatta, in un intenso color blu navy, riporta sulla pala principale lo scudetto dell’evento, che trasmette la passione per lo sport e lo sci -elementi tipici di Cortina- con l’emblematico tricolore e lo scoiattolo rosso, simbolo per eccellenza della Regina delle Dolomiti, che ritroviamo anche all’interno del foulard, incorniciato da righe verdi, bianche e rosse, che simboleggiano la bandiera italiana, sinonimo di unità e coesione.

Fondazione Cortina 2021 Fondazione Cortina 2021 è il comitato organizzatore dei Campionati del mondo di sci alpino 2021, evento di portata globale che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021: due settimane di gare maschili e femminili in cui saranno coinvolti oltre 600 atleti da 70 nazioni, pronti ad aggiudicarsi i 13 titoli mondiali in palio.

A partire dal 2017, con l’organizzazione della Coppa del mondo di sci alpino femminile, Fondazione Cortina 2021 è impegnata nell’organizzazione di 28 gare internazionali di sci fra Coppa del mondo e Campionati del mondo.

M.Cilento & F.llo dal 1780 Fondata a Napoli nel 1780 come attività di confezionamento sartoriale di abiti, cravatte, camicie, accessori e calzature, da sempre condotta dalla famiglia Cilento e attualmente guidata da Ugo Cilento, la Maison ha sempre seguito una impostazione sartoriale artigianale classica, senza processi industriali, prestando grande attenzione ai dettagli, che si concretizzano in pezzi unici di grande classe. Prodotti sartoriali ma anche un vasto assortimento dì capi di abbigliamento, dal classico allo sportswear: pullover, polo, pantaloni taglio jeans, cappotti, cinture, cappelli e tanto altro per un total look al passo con i tempi. La Boutique nella cornice di Palazzo Ludolf nel salotto bene della città è un luogo raro e dal fascino straordinario, un piccolo museo dove sono esposti oggetti della collezione privata come capi del Settecento, strumenti di sartoria, mobili e arredi antichi che diventano i perfetti contenitori per le collezioni Cilento.