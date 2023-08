Maria Elena Boschi verso il matrimonio: "Con Giulio Berruti sogno dei figli"

Boschi-Berruti, la coppia racconta l'amore e i progetti per il futuro

La storia d’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, nata ormai tre anni fa, prosegue a gonfie vele. In un’intervista al settimanale Chi, l’attore e la deputata capogruppo di Italia Viva hanno raccontato il loro amore, dall’esordio “lento” fino alla quotidianità insieme che va avanti dall’inizio della pandemia, nel 2020.

“Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più. Dopo quel primo incontro ho subito pensato che prima o poi mi sarei fidanzato con Maria Elena - ha dichiarato l’attore romano - Avevo percepito qualcosa di speciale tra noi, anche se ci siamo rivisti solo due anni dopo, al Quirinale, per il 2 giugno. Il giorno dopo le ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi”.

Maria Elena ha continuato: “In realtà facciamo una vita normale. Giulio ha due lavori e io cerco di mantenere il mio impegno come avvocato. Provo a dimostrare che i pregiudizi sono sbagliati, ma se fai politica non puoi piacere a tutti”. Non mancano i progetti concreti nel futuro della coppia; all’eventualità di convolare a nozze infatti la politica 42enne ha tradito un certo entusiasmo: “Aspetto che Giulio me lo chieda”. E Giulio Berruti ironizza: “Anche io che lo faccia lei... Scherzo! Non c’è una data, ma c'è sicuramente la voglia di sposarci”.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, le critiche feroci sui social: “Irripetibili”