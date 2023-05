Marta Flavi: “Mi manca l’amore. Il sesso a tarda età si trova, ma..."

Marta Flavi: "L'amore mi manca"

Marta Flavi ha parlato del suo desiderio di innamorarsi. "Ho tantissimi corteggiatori, ma se non scatta la chimica c'è poco da fare. Non ho più gli ormoni a duemila, per cui non è che mi butto dalla finestra se non frequento nessuno. Anzi, non sono mai stata così in pace con me stessa: mi sento finalmente centrata, ho comprato la casa che ho sognato tutta la vita, ho una famiglia e un clan di amici strettissimo e affettuosissimo, grazie a Dio due lire le ho e faccio solo quel che ho voglia di fare. Però l'amore mi manca", le sue parole al settimanale Chi.

Marta Flavi: essere innamorata mi mette allegria

L'ex moglie di Maurizio Costanzo ha spiegato di sentire la mancanza di "quel friccichio, quelle emozioni" che accompagnano l'innamoramento: "Non sto male da single, ma non sto neanche così bene come vorrei, perché essere innamorata mi mette allegria. Pur avendo sofferto come tutti per questioni di cuore, sono sempre stata corrisposta e forse per questo sono rimasta una grande sentimentale. Pensi che tutti i pomeriggi mi guardo Il paradiso delle signore e piango", le sue parole a Chi. Marta Flavi sogna una relazione sentimentale: "Il sesso si trova sempre, anche in tarda età se è quello che si desidera. Ma io non sono una da una botta e via, non mi piace e non mi basta. Appartengo a quella generazione di donne che dopo tre volte che vanno a letto con uno sono già innamorate, forse già dopo la prima: io voglio una storia amorosa, comprensiva di tutto".