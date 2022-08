Mentre Mariah Carey è in vacanza a Capri le svaligiano la casa ad Atlanta

Furto a casa di Mariah Carey ad Atlanta mentre era in Italia

Mariah Carey ha trascorso parte del mese di luglio in vacanza in Italia con il suo compagno, Bryan Tanaka ballerino e coreografo, e i due figli. Nel mentre però dei malfattori le hanno svaligiato la casa ad Atlanta.

La notizia è stata confermata dalla polizia al giornale di intrattenimento Page Six. Il furto sarebbe avvenuto a luglio, mentre la cantante si trovava a Capri.

Al momento le informazioni sul furto restano strettamente riservate in quanto sono ancora in corso le indagini per quantificare il valore della refurtiva. La casa comprende nove camere da letto, tredici bagni e dispone anche di una piscina, un campo tennis e un parco giochi.

Cantautrice, attrice, produttrice, considerata una delle cause dell'ascesa della musica hip hop e conosciuta in tutto il mondo per la sua "All I want for Christmas is you". Nel 2014 è stata eletta dal settimanale Time la cantante più popolare di sempre, eppure nonostante le guardie e i sistemi di sicurezza, anche ai Vip del suo calibro capita di trovarsi in situazioni spiacevoli come un furto in casa.