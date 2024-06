Micaela Ramazzotti, chi è il compagno tutto muscoli Claudio Pallitto

Claudio Pallitto è un personal trainer di 45 anni con piccole esperienze nel cinema. Sui social si mostra spesso a petto nudo

Nei giorni scorsi ha fatto molto notizia la lite furibonda in un noto ristorante di Roma tra Micaela Ramazzotti e l'ex compagno Paolo Virzì, sedata solo con l'intervento dei Carabinieri. Tra piatti che volavano e urla non è passato inosservato Claudio Pallitto, nuovo fidanzato dell'attrice dal fisico decisamente muscoloso.

Claudio Pallitto è un personal traineri di 45 anni (6 in meno della Ramazzotti). Grande tifoso della Roma, gestire una palestra dall'Appio-Tuscolano, nella periferia della Capitale, che tra i suoi clienti vanta anche personaggi famosi come Christian Totti, primogenito dell'ex capitano giallorosso.





Claudio Pallitto sembra molto attento alla sua immagine sui social, dove si mostra spesso a petto nudo e con i muscoli in tensione. Nel 2023 sui profili della palestra compare anche Micaela Ramazzotti. "Mio amore", scrive lei come commento a una foto durante il compleanno di Claudio con in mano un bouquet di rose. "Donna immensa", risponde lui.





Le dediche di Claudio Pallitto alla compagna non mancano: "Ti sei presentata a questi David come una dea - le ha scritto -, una donna dall'anima gentile e un cuore d'oro con tutti, purtroppo i pronostici non sono andati come speravamo e come ci eravamo detti, anche ridendo e scherzandoci su, sei una donna speciale ti auguro di essere forte come sei e come sei stata! Per me la vincitrice del David lo eri già da quando siamo partiti da casa. Fiero di accompagnarti in ogni tua avventura perché so quanto tieni al tuo lavoro".





Claudio Pallitto ha avuto anche un passato da aspirante attore con qualche piccola parte in qualche film, tra cui due proprio di Virzì. Nel 2011 ha partecipato al programma Tamarreide su Mediaset. Tra le sue frasi che si ricordano durante il programma c'è la massima: "Perché io so' matto, si me parte a ciavatta...". Durante la lite tra Ramazzotti e Virzì, raccontano alcuni testimoni, Pallitto avrebbe ovviamente preso le parti della compagna.