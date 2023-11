Michelle Hunziker dopo Trussardi volta pagina: le foto col compagno osteopata

La soubrette e l'osteopata Alessandro Carollo non si nascondono più. Le foto sembrerebbero confermare le voci sulla loro relazione

Michelle Hunziker, ex moglie di Tomaso Trussardi, e Alessandro Carollo sono usciti allo scoperto dopo settimane in cui si vociferava di una loro frequentazione. La coppia ha postato le prime foto ufficiali solo negli ultimi giorni e l'osteopata romano ha voluto lasciare una dolce dedica sotto al post con foto inedite di loro due sulla moto, passione in comune.

La dedica social a Michelle

«Sei un angelo biondo, mi hai stravolto la vita», ha scritto Alessandro Carollo, mentre nei commenti in molti si sono chiesti come si fossero conosciuti i due. Proprio a questa domanda, l'osteopata ha risposto in modo indiretto.

Chi è Alessandro Carollo

Alessandro Carollo è un osteopata e fisioterapista con un centro a Roma e uno a Milano. Docente e fondatore dell' European Academy of Osteophaty e dell’Osteopathic Institute, è laureato in Scienze Motorie alla Sapienza di Roma. Nel suo istituto si aggirano molti personaggi del mondo dello spettacolo. E oltre alle voci su di lui che lo descrivono come single di ferro, geloso della sua vita privata, pare che abbia avuto relazioni, non confermate, con Paola Barale, ed Elisabetta Gregoraci. Tra le amicizie più solide quella con Gessica Notaro.