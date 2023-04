Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: prima foto da nonni con il piccolo Cesare

Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram la prima foto del nipote Cesare insieme all'ex compagno Eros Ramazzotti

Un piccolo momento di grande tenerezza quello condiviso da Michelle Hunzkier su Instagram dopo le critiche sui social per il suo lato B. La showgirl ha infatti publicato su Instagram il primo scatto insieme all'ex marito Eros Ramazzotti e il nipote Cesare, nato il 30 marzo scorso. "Quando Cesare 'l’imperatore' chiama i nonni corrono!!!", ha scritto Michelle a commento della foto. L'immagine ovviamente è stata poi ricondivisa nelle Storie dalla neomamma Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker, di cui sono trapelate le immagini dello splendido appartamento in CityLife, è certamente felice della nascita del nipote ma sembra faticare ad accettare lo status di nonna, che preferisce lasciare alla madre Ineke. "Chiamatemi mamma al cubo. - aveva detto inizialmente sui social per poi correggersi - La nonnitudine è uno state of mind, una cosa meravigliosa, non ha più a che fare con l’età". "Con la nascita delle mie figlie, questo è il giorno più bello della vita. - aveva annunciato a Verissimo il giorno in cui Cesare è venuto al mondo - L’ho visto nascere, ero lì, un’emozione indescrivibile".