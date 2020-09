Milano Moda Graduate, Lucia Grande di Naba si aggiudica il premio YKK Italia

E’ Lucia Grande, studentessa del triennio in Fashion Design, ad aggiudicarsi con l’outfit “Everyoneseeswhattheyknow”, il premio della categoria YKK Italia, per il terzo anno consecutivo main partner dell’evento della Milano Moda Graduate, manifestazione organizzata dall’Accademia nazionale della Moda. L'outfit realizzato da Lucia Grande, prescelta tra undici studenti delle scuole di design italiane, si concentra sulla scomposizione e ricomposizione visiva. Questo processo è anche il concetto base delle caratteristiche stampe all over che rappresentano una riflessione sul tema della dimensione termica: attraverso il liquid color scelto la giovane stilista intende ricreare visivamente la sensazione di calore, energia e dinamicità. Altro elemento determinante sono le zip, del brand YKK, anch’esse stampate, senza le quali l'intero outfit non esisterebbe. Il pantalone di base workwear, in gabardine di cotone molto chiara,è rivisitato attraverso gli accessori che compongono i due pannelli laterali foderati, comprensivi di tasche applicate. Anche il paddedjacket in neoprene nero riassume a pieno l'idea di scomposizione, dividendosi in collo, busto, sottomanica, soprammanica e tasselli superiori che si possono ricomporre come dei borselli da inserire nel manico della borsa in scuba stampata,che completa l'outfit con una serie di forme geometriche.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto da Lucia Grande che premia la creatività e l’impegno dimostrato in questi anni di studio volti a ottimizzare competenze specifiche e sperimentare sempre nuove idee creative. Milano Moda Graduate si confermauna vetrina importante per valorizzare l’esperienza di apprendimento di ciascuno studente lungo il proprio percorso formativo”, commenta Colomba Leddi, Naba Fashion Design Area Leader.

Ha sfilato in passerella a Milano Moda Graduate 2020, per la categoria Fashion design, anchela capsule collection “A” realizzata da Andrea De Luca, alunno del Triennio in Fashion Design di Naba.