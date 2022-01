Moda, morto lo stilista Thierry Mugler. L'artista francese aveva 73 anni

Lutto nel mondo della moda, morto Thierry Mugler: stilista e visionario, aveva 73 anni. Dai suoi corsetti al profumo Angel

Addio a Thierry Mugler, lo stilista e fotografo francese è morto all'età di 73 anni per "cause naturali". Lo ha annunciato il suo agente Jean-Baptiste Rougeot sui social. "Siamo estremamente tristi di informarvi della morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022 - ha scritto su Facebook - possa la sua anima riposare in pace".

Mugler era nato a Strasburgo nel 1948. Si trasferisce a Parigi nel '70, dove lavora come vetrinista, e disegna abiti nel tempo libero. Crea il proprio marchio nel '75, ispirandosi alle automobili americane dell'epoca, film noir, insetti. Presto acquisisce la fama di "visionario".

Irina Shayk in Thierry Mugler



Tra le sue creazioni più celebri i busti per Madonna, gli abiti per Sharon Stone. Poi nel 2019 la mise di Kim Kardashian al Met Gala: un vestito sciancrato nude, arricchito da drappeggi, indossato dalla star con un bustier, nel classico “vitino a vespa“, marchio di fabbrica degli abiti dello stilista francese.

Kim Kardashian in Thierry Mugler, Met Gala 2019



Nel 1991 Diana Ross sfila a Parigi per le sue collezioni Primavera-Estate: fu la prima volta che una cantante-attrice sfilava per un creatore di moda. Nel 1992, Mugler dirige il video musicale di George Michael Too Funky. Dal 1997 il debutto dei suoi profumi, che produce con l'azienda di cosmetici francese Clarins, ai quali si dedicherà esclusivamente, dal 2003. Il profumo Angel, creato nel 1992, diventa una delle fragranze più vendute al mondo. Suoi anche due libri sulla moda e sulla fotografia, Thierry Mugler (1988) e Fashion Fetish Fantasy (1998).

Attualmente la linea Thierry Mugler Couture, così come i capi di pelletteria, gli occhiali da sole e la gioielleria sono prodotti su licenza.

