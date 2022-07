Moser divorzia dopo 41 anni, la moglie non digerisce i Rodriguez: ecco perchè

Francesco Moser divorzia dopo 41 anni di matrimonio, complice la nuora Cecilia Rodriguez

Ora è ufficiale: l’ex ciclista Francesco Moser ha divorziato, dopo 41 anni di matrimonio, dalla moglie Carla Merz. Oggi, Moser si dedica alle sue vigne e conferma al Corriere della Sera: "La notizia sarà uscita dal tribunale. Di certo non l’ho data io. Anche perché non ho niente da dire: tanto la cosa è andata così e non c’è più niente da fare". La coppia si è sposata nel 1980, ma vivevano da tempo separati

Francesco Moser divorzia dopo 41 anni, ecco perchè

Francesco Moser, non ama il gossip, ma sottolinea: "Non ci sono stati colpi di testa: escludo assolutamente di potervi stupire con qualche paparazzata". Quindi, lo Sceriffo, oggi 71enne, conferma: "Noi andiamo ancora d’accordo e qualche volta ci vediamo. Ma ormai non c’erano più le condizioni e basta. Il nostro è stato un rapporto che è durato una vita, abbiamo avuto tre figli e molte soddisfazioni sempre condivise, però dopo trent’anni non c’erano più le condizioni che ci avevano uniti e ci siamo separati con serenità".

Francesco Moser divorzia dopo 41 anni da Carla Merz, tutta colpa di Belen e Cecilia Rodriguez?

Lo zampino, però, lo mette il gossip, sembrerebbe che le ragioni andrebbero trovate nella nuova vita da viticoltore di Francesco. "Se prima il ciclismo era la sua passione e lo accettavo, adesso mi pesa un po’ di più", aveva ammesso Carla in una vecchia intervista. Non solo: pare che l'ex signora Moser, sempre molto riservata, non abbia molto apprezzato l'invadenza della nuora Cecilia Rodriguez, fidanzata con il figlio Ignazio dal 2017, e di tutta la sua famiglia.