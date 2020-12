Concerto di Natale per Mika su Fb. Sostegno per «Imagine For Margo»

Il 23 dicembre, Mika terrà un concerto di Natale, visibile sulla sua pagina Facebook che inizierà alle ore 16. L’iniziativa sarà in diretta dall’Istituto Curie a Parigi per sostenere l’associazione «Imagine For Margo» che si occupa di ricerca per i tumori infantili.

Le canzoni scelte per portare sollievo ai bambini malati sono, come si legge su VanityFair, brani tutti natalizi che verranno accompagnati dal pianoforte e anche da un coro gospel, i 100 Voix.

Mika è il padrino di Imagine For Margo dal 2014, in questa specifica occasione cercherà di donare un sorriso ai bambini colpiti da malattie che con il Covid-19 hanno ulteriormente sofferto per le visite necessariamente sempre meno frequenti dei loro cari.

Durante il concerto di mercoledì 23 dicembre, il pubblico potrà decidere di fare donazione attraverso la pagina Facebook.