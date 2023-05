Network marketing, da zero a 3mila dipendenti: la storia di Cristian Onorato

Cristian Onorato e la passione per il marketing

Siamo tutti consapevoli di come il mondo del lavoro sia sempre più competitivo, di come i ricchi possano avere più opportunità, possibilità o la strada spianata ma ci sono persone che ci dimostrano come caparbietà, passione, impegno e dedizione possano fare la differenza. La fame del successo, uniti a competenze e voglia di farcela possono riscattare anche le persone più in difficoltà. A raccontarlo in prima persona è Cristian Onorato, oggi marketer di successo che gestisce una rete commerciale di migliaia di persone nel settore del network marketing ma che di strada ne ha dovuta fare per raggiungere questi obiettivi.

Vendite fin da bambino

Cristian Onorato oggi è un coach motivazionale e marketer di successo ma quando ha iniziato a capire che il mondo della vendita faceva per lui? Racconta che fin da bambino aveva chiaro quale fosse la sua strada: aveva solo 6 anni quando vendeva carte dei Pokémon, mentre a 8 si occupava di vendere mobili che non servivano più. Il mondo della vendita ha fatto parte di tutta la sua crescita: a 15 anni ad esempio vendeva giornali in spiaggia e mentre i suoi coetanei passavano il tempo con videogame, feste e vacanze lui ha investito nel suo futuro cercando strade alternative al lavoro tradizionale da cui si sentiva rifiutato.

La storia di Cristian è quella di molti giovani italiani senza raccomandazioni e gli agganci giusti: prima è troppo giovane, con un CV con poca esperienza, o senza il titolo di studio. Poi, anche dopo la laurea, continuava a non essere appetibile per le aziende che non si degnavano nemmeno di offrire lui una risposta.

A 19 anni si è iscritto all’università e dopo 5 anni di studi intensi riesce a ottenere la tanto meritata laurea in economia; ben presto si rende conto che quel pezzo di carta non è il trampolino di lancio che sperava. Ha persino provato a superare i confini nazionali: non si è limitato a mandare il proprio curriculum in Italia ma lo ha spedito in Spagna e Francia. Attraverso la sua storia è di grande ispirazione per le persone che vogliono davvero cambiare la propria vita e ce lo ricorda spesso, anche sui social, attraverso alcune citazioni e detti popolari come: “Non puoi cambiare la direzione del vento ma puoi girare le tue vele”.

La sua storia però, non è solo fonte di ispirazione ma la chiave del suo successo: raccontandola insegna ad altri la ricetta del successo attraverso video, reel e zoom dove partecipano anche altri ragazzi del suo staff.

Cristian Onorato, il coraggio di scommettere su se stesso