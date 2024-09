Noemi Bocchi "ruba" Isabel a Ilary Blasi. "Ti voglio bene", scrive la piccola di Totti nella letterina di auguri

Noemi Bocchi ha pubblicato sui social la letterina di auguri di Isabel, terzogenita di Francesco Totti, per il suo compleanno

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme ai figli hanno trascorso gli ultimi giorni di vacanza a Ponza,. La coppia ha festeggiato in barca il compleanno di lei (ha compiuto 36 anni il 31 agosto) e la nuova compagna dell'ex capitano della Roma ha voluto condividere sui social i messaggi di affetto della figlia Sofia e di Isabel Totti.

Noemi Bocchi nelle sue Storie su Instagram ha infatti pubblicato un breve video in cui mostra la letterina scritta dalla terzogenita di Totti in cui si legge benissimo la frase "ti voglio bene". In sottofondo suona la canzone "Senza parole" di Vasco Rossi. Il video si chiude con un caloroso abbraccio tra le due. "Quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare", aveva invece scritto Totti durante i festeggiamenti per Noemi Bocchi.

Il rapporto tra i due sembra estremamente solido e arricchito dal fatto che i figli sembrano aver accettato di buon grado la relazione. Noemi Bocchi è infatti stata paparazzata mano nella mano con Isabel mentre fanno una passeggiata in spiaggia. Già si parla di un futuro bambino. La famiglia allargata già comprende Isabel, Chanel e Cristian Totti, Sofia e Tommaso Caucci.