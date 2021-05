Pandora userà solo diamanti sintetici. Svolta green con "Brilliance"

Pandora rinuncia ai diamanti "estratti" e annuncia "Pandora Brilliance"

Pandora annuncia Brilliance, la prima collezione con diamanti non estratti ma creati in laboratorio. L'azienda sposa l'obiettivo di trasformare il mercato dei gioielli con diamanti offrendo prodotti accessibili e realizzati in modo sostenibile per il pianeta. Pandora Brilliance sarà inizialmente lanciata in Uk e in altri mercati influenti a partire dal 2022. La nuova collezione comprende anelli, bracciali, collane, orecchini,impreziositi da un diamante solitario creato in laboratorio e incastonato a mano in gioielli in argento sterling, oro giallo o oro bianco.

“Pandora - dichiara il ceo Alexander Lacik – persegue nella sua missione di realizzare incredibili gioielli accessibili a più persone, per questo oggi sono molto orgoglioso di poter annunciare il lancio di Pandora Brilliance. Si tratta di una nuova collezione di gioielli dal design elegante caratterizzati da diamanti creati in laboratorio. Essi rappresentano un simbolo di innovazione e progresso tanto quanto di bellezza senza tempo e testimoniano il nostro continuo e ambizioso programma di sostenibilità. I diamanti non sono solo per sempre, ma per tutti”.

L’azienda, riporta Pambianco News, stima che il mercato dei gioielli con diamanti continuerà a crescere e che i diamanti artificiali superino l’incremento complessivo del settore. Creati in laboratorio, sono identici ai diamanti estratti da una miniera: uguali caratteristiche ottiche, chimiche, termiche e fisiche e classificati con gli standard delle 4C: cut, colour, clarity and carat (taglio, colore, purezza e caratura).