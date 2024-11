Panettoni artigianali Natale 2024, farcitura con Pistacchio verde del Bronte D.O.P. (made in Sicilia)

Panettoni artigianali Natale 2024, il Brontese (con Pistacchio verde del Bronte)

Brontese, un panettone a lavorazione artigianale lievitato fino a 36 ore: è la proposta natalizia che arriva dalla Sicilia realizzata dalla Pasticceria Pistì che celebra il Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. rendendolo l’ingrediente principale della sua ricca farcitura, a cui si aggiunge una fine copertura di cioccolato, spolverizzato con una granella di, ovviamente, Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.