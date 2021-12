Prima della Scala 2021, Armani trionfa: veste Mattarella, Meyer, Diodato e...

Giorgio Armani veste la Prima della Scala: lo stilista, socio sostenitore del Teatro, sarà a Milano per l'inaugurazione della stagione con il Macbeth di Verdi diretto da Riccardo Chailly

Dalla figlia del Capo dello Stato, Laura Mattarella, al sovrintendente della Scala, Dominique Meyer, sono molti gli ospiti presenti alla Prima della Scala 2021 che vestiranno abiti di Re Giorgio Armani.

Per la rappresentazione del Macbeth di Verdi anche la compagna del sindaco di Milano, Chiara Bazoli, indosserà un abito lungo firmato Giorgio Armani Privé, così come vestiranno creazioni Giorgio Armani la presidente della Rai, Marinella Soldi, il soprano Serena Gamberoni, l'attrice Cristina Marino e suo marito, l'attore Luca Argentero.

Arriveranno con uno smoking Giorgio Armani anche il conduttore Alessandro Cattelan e sua moglie Ludovica Sauer, che vestirà un abito dello stilista. Le modelle Barbara Palvin e Greta Ferro, muse di Re Giorgio, indosseranno un abito di alta moda Giorgio Armani Privé mentre l'attore Dylan Sprouse indosserà uno smoking firmato sempre Giorgio Armani.

Anche la moglie del ministro della Cultura, Dario Franceschini, Michela Di Biase, indosserà un abito dello stilista milanese, così come la regista Giulia Barbera mentre il critico cinematografico Alberto Barbera indosserà uno smoking Giorgio Armani. In smoking Armani anche Cesare Cremonini e Diodato, così come l'assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi e l'imprenditore Federico Marchetti, fondatore di Yoox.

Hanno invece optato per uno smoking Emporio Armani il cantante e giudice di X Factor Manuel Agnelli e la sua compagna Francesca Risi mentre Roberta e Silvana Armani, nipoti dello stilista, indosseranno entrambe un abito Giorgio Armani.