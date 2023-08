Ragazzina affetta da rara malattia, Al Bano contro Lucarelli: “Aiutala"

Al Bano contro Selvaggia Lucarelli sul caso della ragazzina affetta da rara malattia: "Aiuta anche tu Giorgia"

Nel caso della leccese Elisa Barone, mamma di Giorgia, la ragazzina di 15 anni, affetta da una rarissima malattia e in cura al Children Hospital di Pittsburgh e sulla mancata rendicontazione dei fondi incassati per aiutarla a guarire richiesti da Selvaggia Lucarelli, entra anche Al Bano.

E' il Corriere della Sera a raggiungere il cantante, chiedendogli di più della vicenda.

"Il nome (Selvaggia) dice già tutto. Chi è lei per chiedere? Questo è un caso tragico, ci vuole un po’ di sano e umano silenzio. Non di selvaggio silenzio". Povera bambina, seguo la sua storia da una decina d’anni e ho conosciuto di persona la bambina. Non parlo per sentito dire. È un miracolo che sia ancora viva. Come si fa a non aiutare e a restare impassibili di fronte al grido di una mamma?".

Albano parla di quello che ha fatto per Giorgia? "Qualcosa. Sono stato testimonial, ho organizzato uno spettacolo. È un dovere aiutare chi sta male. Siamo definiti umanità. Non disumanità".

E a Selvaggia Lucarelli lancia una bordata: "Cara Selvaggia, cerca di essere meno Selvaggia e informati bene prima di partire all’attacco. Perché io so come sta messa Giorgia e so quanto costano le cure ospedaliere e i medici negli Stati Uniti. Ne ho avuto la prova con una zia di Romina che si curava in America. Oltre alla disgrazia, anche la beffa? Il tuo è giornalismo di speculazione, non di informazione. Su questa storia ci metto la mano sul fuoco”.