Royal Family, ancora guai con la Regina. Harry e Meghan sfrattati dal balcone

Royal Family, Harry e Meghan esclusi dal balcone di Buckingham Palace come il principe Andra

Né Harry, né Meghan né il principe Andrea saranno presenti sul balcone di Buckingham Palace alla celebrazione per il Giubileo di platino della regina Elisabetta II. Lo ha reso noto Buckingham Palace. "In seguito a una lunga riflessione, la regina ha deciso che la tradizionale apparizione sul balcone per il 'Saluto ai colori' ('Trooping the Colour') di giovedì 2 giugno sarà quest'anno limitato a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale con incarichi pubblici ufficiali in nome della regina", ha spiegato un portavoce di Buckingham Palace.

Anche se esclusi dal regale balcone, il principe Harry e la moglie Meghan voleranno nel Regno Unito per il Giubileo. Un portavoce dei Sussex ha fatto sapere detto che sarebbero venuti nel Regno Unito per il Giubileo con i loro due figli, Archie e Lilibet. Si dice che la coppia fosse "entusiasta e onorata di partecipare alle celebrazioni del Giubilo di Platino della regina questo giugno con i due figli".

