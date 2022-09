Carlo III proclamato nuovo Re del Regno Unito: l'annuncio in diretta tv. VIDEO

Royal Family, la cerimonia è stata trasmessa per la prima volta in diretta tv

Carlo III è stato formalmente proclamato re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, in una cerimonia al St James's Palace davanti all'Accession Council, il corpo cerimoniale composto da membri del Privy Council (parlamentari - ex e in carica - di alto profilo, funzionari pubblici di alto rango, del Commonwealth) e dal Lord Mayor di Londra.

SEGUI QUI LA CERIMONIA DAL REGNO UNITO

Carlo III proclamato nuovo Re del Regno Unito: il discorso

Dopo l'annuncio ufficiale Carlo III ha preso la parola davanti alla platea, confermando quanto detto ieri in occasione del primo discorso ufficiale nelle vesti di nuovo Re del Regno Unito: fedeltà e rispetto al senso del dovere e ai valori del lungo Regno della madre, Queen Elizabeth. "Rispetterò i doveri e l'eredità di Elisabetta", consapevole della "grande responsabilità a cui vado incontro", ha detto il neo Re del Regno Unito, durante il suo discorso in in St James Palace. Per fare ciò conterò sul "costante sostegno della mia amata moglie Camilla", la forza del Parlamento britannico e del popolo tutto. Terminato il discorso Carlo III ha firmato a St James's Palace le due copie che confermano l'avvenuto giuramento come nuovo re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth.