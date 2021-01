Harry Meghan Markle, nuovo clamoroso addio: stavolta per sempre. ROYAL FAMILY

Nuova clamorosa decisione all'interno della Royal Family. A prenderla sono ancora il principe Harry e la consorte Meghan Markle, dopo la Megxit dello scorso anno. I duchi di Sussex hanno ora deciso di abbandonare del tutto i social network, dicendo di essere rimasti ''delusi dall'odio incontrato online'', per non farvi più ritorno. Lo scrive il Sunday Times, ricordando che Harry e Meghan Markle avevano più di 10 milioni di follower sul loro account Instagram ufficiale, @sussexroyal, dove non vengono pubblicati nuovi contenuti dal marzo scorso.

La coppia e' stanca della quantita' "insostenibile" di insulti e offese. Harry e Meghan hanno smesso di postare sui loro profili Twitter e Instagram 'Sussex Royal' l'anno scorso, dopo la rottura con la famiglia reale. La fonte fa sapere che ora non useranno i social per promuovere la loro Archewell Foundation e non hanno intenzione di farvi ritorno a titolo personale.

La decisione arriva qualche giorno dopo che i social media sono stati messi sotto accusa per la decisione di Twitter, Facebook e Instagram di sospendere l'account di Donald Trump.