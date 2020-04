Harry e Meghan news: spunta una biografia bomba che farà tremare la Corona

Spunta un libro-bomba sulla vita di Harry e Meghan, che ‘travolgerà la Corona’

La biografia si intitola “Thoroughly Modern: The Real Worl of Harry and Meghan” e potrebbe presto distruggere la Famiglia Reale. Si tratta di un libro sulla vita dei Sussex, che promette di far tremare la Regina assestando un nuovo duro colpo ai membri della Corona. Secondo alcune indiscrezioni, le 320 pagine che compongono il volume conterrebbero delicati retroscena sulla Megxit. Secondo quanto rivela Vanity Fair, la biografia uscirebbe l’11 agosto.

Harry e Meghan news: dal libro emergerebbe una bella immagine della coppia, a scapito della Famiglia Reale

la biografia sarebbe stata scritta prima della partenza per l’America e racconterebbe le dinamiche che avrebbero portato i Sussex a dire addio alla Corona. Dal libro emergerebbe un’immagine impietosa della Famiglia Reale e la vera ragione della Megxit. Secondo i rumors il libro avrebbe l’obiettivo di far emergere una bella immagine di Harry e Meghan che non avrebbero deciso volontariamente di andarsene. La coppia sarebbe stata messa all’angolo e costretta a compiere la drastica scelta.

La biografi sarebbe stata scritta dalla produttrice Carolyn Duran e dal giornalista di Harper’s Bazaar Omid Scobie. Quest’ultimo è stato definito dal Daily Mail come una “cheerleader di Meghan”. Secondo voci riportate da Vanity Fair, “la Duchessa avrebbe finito per manovrare Scobie come una marionetta, utilizzando la sua penna per diffondere quel che più le fosse utile”.

La stampa del libro potrebbe avvenire entro pochi mesi. Se la notizia fosse confermata la Corona potrebbe tornare a tremare ancora dopo lo scandalo Epstein e il caos creato dalla Megxit.