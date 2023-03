Il principe Harry fa causa al Daily Mail e vola a Londra: cosa è successo

Il primo viaggio di Harry nel Regno Unito dopo l'uscita dell'autobiografia "Spare" per la causa legale contro il Daily Mail

Il principe Harry è tornato a Londra. Ma non per far visita alla sua royal family, bensì per prendere parte all'udienza preliminare del processo contro l'Associated Newspapers Ltd (Anl), che pubblica i ben più noti tabloid britannici Daily Mail e Mail on Sunday. Il duca di Sussex ha citato in giudizio il colosso dell’editoria inglese per presunte “gravi” intercettazioni telefoniche illegali finalizzate alla ricerca di scoop da pubblicare.

Per il secondogenito di re Carlo III si tratta del primo viaggio nel Regno Unito non solo dopo il funerale della nonna, la regina Elisabetta II, ma anche dopo la pubblicazione di “Spare”, l’esplosiva autobiografia che scaglia critiche imbarazzati a diversi membri della famiglia reale, a cominciare dal fratello maggiore ed erede al trono William, senza escludere la moglie Kate, la regina consorte Camilla e lo stesso re Carlo.