Kate e William dormono in letti separati: allarme a corte, sudditi in ansia

Kate e William dormono in letti separati

Il principe William e la principessa Kate dormono in due letti separati e la notizia ha messo in allarme i sudditi del Regno Unito: hanno paura che sia l'inizio di una crisi tra i due. C'è aria di divorzio a Corte? Vediamo la situazione e le indiscrezioni.

Kate e William dormono in letti separati: ecco il motivo

Il principe William e la principessa Kate pare che abbiano iniziato a dormire in stanze separate, dal momento in cui Re Carlo è stato incoronato. Il motivo? Non parrebbe dovuto ad alcune crisi tra moglie e marito. Kate Middleton infatti ha fatto sapere di avere difficoltà a dormire a causa dello stress e della pressione a Corte. Una decisione dunque per cercare di risposare in tranquillità.

Va ricordato che la regina Elisabetta dormiva in una stanza privata, separata dal marito, il principe Filippo, ma il loro matrimonio è durato più di 70 anni. Dunque, questa distanza notturna tra William e Kate potrebbe anche essere di buon auspicio...

Leggi anche

E poi...