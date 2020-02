Harry e Meghan, la Regina "ha vinto": non useranno più il marchio Sussex Royal

Megxit, brutta notizia. Harry e Meghan non useranno piu' Sussex Royal. MEGHAN MARKLE NEWS

Il dado e' tratto: Harry e Meghan, i duchi di Sussex che hanno lasciato il Regno Unito perche' stanchi dei doveri legati al loro ruolo nella Casa reale, smetteranno di utilizzare il marchio 'Sussex Royal'. Glielo ha vietato la regina e la coppia -che forse sperava in lucrosi affari con il marchio utilizzato per il sito web e anche per il popolarissimo account Instagram- ha dovuto adeguarsi. La parola 'royal' sara' vietata da ogni loro futura attivita', una volta che i due, a partire dal primo aprile cominceranno la nuova vita. Non potranno neppure piu' utilizzarlo per la loro fondazione di beneficienza, tanto meno come una sorta di marchio di fabbrica per articoli da mettere in vendita (libri, oggetti, forse linee di abbigliamento).

"Nel momento in cui il duca e la duchessa sono concentrati sui piani per creare una nuova organizzazione senza scopo di lucro, date le norme specifiche del governo del Regno Unito che circondano l'uso della parola Royal, e' stato concordato che la loro organizzazione senza scopo di lucro, questa primavera, non si chiamera' Sussex Royal Foundation", ha reso noto una portavoce. "Il duca e la duchessa di Sussex -ha aggiunto- non intendono utilizzare 'SussexRoyal' in alcun settore dopo la Primavera 2020'. Il tema era stato uno di quelli al centro della complicata trattativa di 'divorzio' e poi, proprio per la sua delicatezza, era stato lasciato in sospeso. Ma adesso sembrano concluse le trattative sulle modalita' dell'addio. I due avranno ancora un mese di fitti appuntamenti 'reali' nel Regno Unito, poi dal primo aprile Harry e Meghan chiuderanno il loro ufficio a Buckingham Palace e cominceranno la loro nuova vita lontano dagli impegni della 'Firm'.

In Gran Bretagna i duchi di Sussex saranno rappresentati dalle persone che lavorano alla loro fondazione, continueranno a lavorare per i patronati acquisiti finora, ed Harry manterra' il grado di maggiore, tenente comandante e caposquadriglia ma le sue posizioni militari onorarie non verranno usate per un periodo di prova di 12 mesi. Nella loro agenda per il prossimo mese ci sono diverse iniziative nel Regno Unito, dall'evento di Harry con Jon Bon Jovi il 28 febbraio per gli Invictus Games, ai premi Endeavour Fund il 5 marzo, mentre il 6 il nipote della regina sara' al circuito di Silverstone con Lewis Hamilton; i duchi di Sussex quindi parteciperanno insieme al Mountbatten Festival of Music il 7 marzo mentre Meghan sara' ospite il giorno dopo alle celebrazioni per la Giornata Internazionale delle Donne. Il 9 marzo infine ci sara' la messa annuale per il Commonwealth all'abbazia di Westminster alla quale partecipa la Famiglia reale.

Meghan Markle incorreggibile: pubblica un video censurato dalla Regina. Spunta poi una foto "poco regale"

La moglie di Harry fa infuriare di nuovo la Monarca. Dopo l’addio alla Royal Family e il trasferimento in Canada, ha deciso di pubblicare un video censurato da Buckingham Palace. Il filmato sarebbe stato vietato perché considerato “troppo casual”. L’atteggiamento di Lady Markle sarebbe poco regale.

Meghan Markle: il video vietato dalla Regina

Il filmato oggetto di censura mostra lady Markle mentre chiacchiera con Edward Enninful, il caporedattore di Vogue Uk. Il filmato è stato girato in occasione della pubblicazione del numero di settembre 2019.

Il magazine si è focalizzato su figure femminili che hanno contribuito al cambiamento. Fra queste Enninful ha voluto anche la Duchessa di Sussex. Con lo slogan #ForcesForChange, la rivista ha battuto ogni record di vendita.

Il video era stato censurato dallo staff di casa Windsor. La moglie di Harry non ha però resistito e ha deciso di pubblicarlo.

Meghan Markle "troppo casual": spunta anche una foto inedita

Nel filmato non c’è nulla di strano, tuttavia l’atteggiamento della bella Meghan appare “troppo casual”. Quando è stato girato, i Duchi di Sussex non avevano ancora rinunciato al titolo.

Nel video si vedono la moglie di Harry ed il caporedattore seduti su un divano mentre chiacchierano divertiti. Parlano del lavoro svolto insieme per Vogue e sembrano molto rilassati.

A far sobbalzare la Regina sulla sedia potrebbe non essere stato solo il video, ma anche uno scatto che ha fatto il giro del web. Meghan Markle appare accanto al caporedattore con indosso un cappellino rosso da party. L’atteggiamento è decisamente insolito per un membro della Corona: posa slanciata in avanti e sorriso molto accentuato, forse troppo. Edward Enninful inoltre cinge con un braccio la Duchessa e, secondo alcuni, la stringe un po’ troppo.

Si tratta di un comportamento normale per chi non fa parte della Corona. Per la Royal Family invece potrebbe sembrare troppo poco regale.