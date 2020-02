Meghan Markle pubblica un video censurato dalla Regina: choc a Palazzo

Meghan Markle incorreggibile: pubblica un video censurato dalla Regina. Spunta poi una foto “poco regale” – MEGHAN MARKLE NEWS

La moglie di Harry fa infuriare di nuovo la Monarca. Dopo l’addio alla Royal Family e il trasferimento in Canada, ha deciso di pubblicare un video censurato da Buckingham Palace. Il filmato sarebbe stato vietato perché considerato “troppo casual”. L’atteggiamento di Lady Markle sarebbe poco regale.

Meghan Markle: il video vietato dalla Regina

Il filmato oggetto di censura mostra lady Markle mentre chiacchiera con Edward Enninful, il caporedattore di Vogue Uk. Il filmato è stato girato in occasione della pubblicazione del numero di settembre 2019.

Il magazine si è focalizzato su figure femminili che hanno contribuito al cambiamento. Fra queste Enninful ha voluto anche la Duchessa di Sussex. Con lo slogan #ForcesForChange, la rivista ha battuto ogni record di vendita.

Il video era stato censurato dallo staff di casa Windsor. La moglie di Harry non ha però resistito e ha deciso di pubblicarlo.

Meghan Markle "troppo casual": spunta anche una foto inedita

Nel filmato non c’è nulla di strano, tuttavia l’atteggiamento della bella Meghan appare “troppo casual”. Quando è stato girato, i Duchi di Sussex non avevano ancora rinunciato al titolo.

Nel video si vedono la moglie di Harry ed il caporedattore seduti su un divano mentre chiacchierano divertiti. Parlano del lavoro svolto insieme per Vogue e sembrano molto rilassati.

A far sobbalzare la Regina sulla sedia potrebbe non essere stato solo il video, ma anche uno scatto che ha fatto il giro del web. Meghan Markle appare accanto al caporedattore con indosso un cappellino rosso da party. L’atteggiamento è decisamente insolito per un membro della Corona: posa slanciata in avanti e sorriso molto accentuato, forse troppo. Edward Enninful inoltre cinge con un braccio la Duchessa e, secondo alcuni, la stringe un po’ troppo.

Si tratta di un comportamento normale per chi non fa parte della Corona. Per la Royal Family invece potrebbe sembrare troppo poco regale.