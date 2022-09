Re Carlo II diventa Queen del Regno Unito: la gaffe imbarazzante dei media Usa

Royal Family, l'annuncio della nomina a Re e la gaffe dei media Usa

La morte della Regina Elisabetta II ha spiazzato il mondo intero, sancendo la fine di un'era storica, e del regno più longevo della storia del Paese. Dagli Stati Uniti all'Europa, passando per Russia e Cina, tutti il mondo ha vissuto giovedì 8 settembre 2022 come la fine e l'inizio di un nuova epoca. Soprattutto per il primogenito della regina, nonchè marito di Camilla e padre di William e Harry, che dovrà portare sulle spalle il peso di un'eredità non indifferente. Oggi è stato infatti proclamato ufficialmente Re Carlo III, "the new king of Great Britain". Una nomina attesa, che però ha spiazzato, se nonchè confuso qualche giornalista. Sulla rete televisiva statunitense notturna di Ntv Tonight, la notte di giovedì 8 settembre scorrevano infatti questi sottotitoli: “The Queen is dead, Queen’s eldest son, Charles automatically becomes queen”, "la regina è morta, il figlio maggiore della regina, Carlo diventa automaticamente regina". Una gaffe o un lapsus che, in un giorno di così grande dolore per il mondo intero, avrà fatto sicuramente sorridere qualche telespettatore.