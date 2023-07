Royal Family, Harry e Megan al capolinea: non si sopportano più

Royal Family, Harry e Meghan al capolinea. Neanche gli "affari" vanno più bene...

I matrimoni infelici sono ormai il vessillo di casa Windsor nell’immaginario collettivo. Ebbene, anche Harry e Meghan sono inciampati in un destino sempre più ricorrente per la Royal Family. I duchi di Sussex hanno deciso di prendersi una pausa a tempo indeterminato, a poco son valse le tiepide smentite circolate in queste settimane per contrastare le voci di crisi che circolavano. Lo riporta Dagospia citando un articolo de Il Messaggero.

Per una bizzarra coincidenza, la fine della loro unione arriva proprio in un momento di difficoltà personale ed economica per i due coniugi. Da quando il principe di casa Windsor ha deciso di “traslocare” oltreoceano con l’attrice di Hollywood i piani della coppia per sostentarsi sono progressivamente sfumati. Eppure ai due le idee non hanno mai fatto difetto: dopo il “divorzio” ufficiale dalla corte britannica infatti, Harry e Meghan hanno tentato in tutti i modi di capitalizzare le proprie frustrazioni e risentimenti verso la famiglia reale.

Sicuramente le opportunità non sono mancate, tra contratti con Netflix e Spotify e il libro-scandalo "Spare" (su cui però Meghan non ha proferito parola), il riscontro di pubblico invece sì, specialmente da quando è morta la regina Elisabetta. La coppia peraltro non è apparsa insieme neppure all’incoronazione di re Carlo, dove era presente solo l’ex principe.