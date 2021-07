Royal Family, il principe Carlo prima di Lady D aveva scelto una nota cantante

Royal family, Barbra Streisand ha ammesso il flirt con il principe Carlo: "Sarei potuta essere la prima principessa ebraica nella storia dei Windsor"

Lady Diana, a cui è stata in questi giorni dedicata una statua a Londra, è stata tra le principesse più amate dal popolo inglese ma non si può dire lo stesso del marito, il principe Carlo. Il primogenito della regina Elisabetta II nel 1974 aveva 26 anni ed è già innamorato di Camilla, all'epoca spostata con Andrew Parker Bowles. La royal family spingeva affinché si sposasse ma Carlo tergiversava dedicandosi alla sua carriera in marina, un po' in attesa che l'amata si liberasse un po' per prendere tempo. Durante un viaggio negli Stati Uniti, e più precisamente alla base navale di San Diego, Carlo ha scoperto l'attrazione per una seconda donna e si tratta di una star della musica internazionale, Barbra Streisand.

Royal family, il principe Carlo, prima di Lady Diana, aveva avuto un flirt con Barbra Streisand

"Quando mi dissero che stava girando il film Funny Lady nei Warner Brothers Studios, ebbi la fortuna di visitare il set e di incontrarla", ha rivelato il principe Carlo in una recente intervista a una radio inglese. L'erede del trono britannico ha ammesso di essere stato affascinato dal talento della cantante, tanto da dichiarare che la sua canzone preferita è proprio "Don’t Rain On My Parade" della Streisand. In realtà secondo la cronaca dell'epoca Carlo aveva lettermalmente perso la testa per la star mondiale e la invitò nella residenza di campagna di Highgrove nel Gloucestershire.

Alla fine però l'amore non scoppiò ma rimase una grande amicizia. Barbra Streisand si recò altre volte a Highgrove e nel 1994 si esibì a Londra per un concerto di beneficienza per l'associazione Prince's Trust del principe Carlo. La stessa cantante ha ammesso il flirt durante un concerto a Hyde Park nel 2019: "Se avessi giocato bene le mie carte, ora sarei la prima principessa ebraica nella storia dei Windsor!".