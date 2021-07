Scossa in Valentino, cambio al vertice della Maison

Grandi manovre in vista ai vertici di Valentino. Il primo segnale di cambiamento è stata l’uscita, la scorsa settimana, del managing director uscente Sebastian Suhl. Adesso, secondo quanto riportato da Wwd, circolano voci anche di un addio storico, ovvero dell’attuale amministratore delegato Stefano Sassi, l’uomo che ha guidato la griffe negli ultimi 13 anni, passando anche attraverso l’acquisizione di Mayhoola. L’azienda, contattata da Pambianconews, non ha rilasciato dichiarazioni.

La voce dell’uscita di Sassi è scritta nell’articolo di Wwd che riporta anche le voci di un contestuale arrivo in Valentino di Jacopo Venturini. Secondo voci di mercato raccolte dalla testata americana, l’ex vicepresidente esecutivo per il merchandising e i mercati globali di Gucci sarebbe in procinto di (ri)approdare nella maison di moda occupando proprio la poltrona del numero uno Sassi.

“Una fonte – si legge su Wwd – ha affermato che il suo arrivo a Valentino non è previsto prima di febbraio o marzo, o comunque dopo la chiusura dell’esercizio. Resta inteso che Venturini, che ha lasciato Gucci in ottobre, sia anche vincolato da un accordo di non concorrenza”.

Si tratterebbe di un ritorno in azienda per il manager, in cui ha lavorato prima di essere arruolato da Gucci nel 2015, dove ha ricoperto un ruolo centrale nell’affermazione del nuovo corso del marchio. In precedenza, l’executive ha maturato esperienze di rilievo in Prada. Di recente si era parlato di un presunto riavvicinamento dell’executive al gruppo guidato da Miuccia Prada