Sfilata-simbolo per D&G, passerella all'Humanitas. Evento live anche per Etro

Al via le sfilate della prima edizione della Milano Digital Fashion Week, dedicate all'uomo e alle pre-collezioni donna primavera estate 2021, in versione on line a causa del coronavirus.

"Quest'anno abbiamo 42 brand che presentano sulla nostra piattaforma e 21 nuovi nomi italiani e internazionali". Così aveva commentato Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana, durante la conferenza stampa di presentazione della Milano Digital Fashion Week. Tra questi, Etro e D&G sfilano dal vivo, donando un forte messaggio di positività al sistema moda in questo particolare momento.

Etro: sfila con un live show nel secret garden del “Four Seasons” sulle note di Morricone

"Abbiamo deciso di presentare le collezioni con una sfilata fisica per dare un messaggio di forte positività, fondamentale in questo momento per il sistema moda e la città di Milano. Riconosciamo l’importanza del digitale ma crediamo anche che le interazioni dal vivo siano fondamentali. Siamo felici di poter coinvolgere gli invitati in un’esperienza reale, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti e della salute pubblica, e di poter comunque raggiungere un pubblico più ampio grazie al web". Queste le paroledel direttore creativo della linea uomo Kean Etro e di sua sorella Veronica. Al secondo giorno della Milano Digital Fashion Week, con un live show nel secret garden del Four Seasons, i due designer hanno portato in passerella, per un parterre contingentato, le tendenze menswear e la pre-collezione Resort donna primavera-estate 2021. Il tutto accompagnato dalle incantevoli note del film Nuovo Cinema Paradiso, omaggio al maestro Premio Oscar Ennio Morricone, scomparso di recente.

Dolce & Gabbana: sfilata simbolo, passerella all'ospedale Humanitas

Dolce e Gabbana sfileranno oggi 15 luglio alle 17.30 nei giardini del Campus University dell’Ospedale Humanitas, nella periferia di Milano. Un show all’aperto e in sicurezza, secondo le direttive. Con pubblico e modelli. "Rispetteremo tutte le misure di sicurezza. Se dovremo, metteremo anche le mascherine in passerella. Dobbiamo fare vedere chi siamo: il made in Italy ha bisogno del sistema".

Lo show sarà inoltre trasmesso in diretta dalla piattaforma della Milano Digital Fashion Week.