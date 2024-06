Simona Ventura si sposa con Terzi: fissate data e location. I dettagli

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno il 6 luglio presso il Gran Hotel di Rimini. La cerimonia sarà molto ristretta. L'organizzazione affidata a Enzo Miccio

Simona Ventura è ormai a un passo dalle nozze con Giovanni Terzi, che le ha fatto ufficialmente la proposta durante le puntate di Ballando con le Stelle. La data scelta, secondo quanto riporta DiLei, è quella del 6 luglio e per la location ha scelto un luogo a cui lei tiene molto e da cui addirittura ha condotto una rubrica molto apprezzata dal pubblico televisivo.

Si parla del Grand Hotel di Rimini, dove i futuri coniugi organizzano la rassegna letteraria "La Terrazza della Dolce Vita". L'organizzazione dell'evento è stata affidata al famoso wedding planner Enzo Miccio. Prima delle nozze ci sarà una grande festa a Milano in programma oggi 26 giugno a cui prenderanno parte oltre mille invitati. La cerimonia invece sarà molto intimi e riservata ad amici e parenti più stretti. Per quanto riguarda l'abito da sposa, gli ultimi rumors riportano che non sarà solo uno e sarà molto appariscente e aderente. Potrebbe anche non essere bianco, come la stessa Ventura aveva dichiarato dopo la proposta in TV.

L'attesa per il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è altissima ma pare che non tutti abbiano apprezzato la scelta di mettere l'IBAN nella partecipazione di nozze. Per la conduttrice si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Stefano Bettarini, con cui condivide i figli Giacomo e Nicolò. Per il futuro sposo, invece, si parla di terze nozze dopo le relazioni con Paola e Siliva Fondrieschi.