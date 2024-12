Sinner e Anna Kalinskaya si sono riavvicinati? Il tennista vola a Miami (per lei)

Sinner e Anna si sono riavvicinati? Dopo un periodo in cui i due sembravano essersi allontanati, con Sinner che sembrava essersi riavvicinato alla sua ex, Maria Braccini, secondo gli ultimi rumor la coppia potrebbe essere tornata insieme. Si parla infatti di una visita di Jannik a Miami, dove Anna si trova da alcune settimane, per festeggiare insieme il suo 26° compleanno, che è caduto il 2 dicembre. Lo riporta Tg Com24.

Anna ha condiviso alcune immagini del suo party sui social, ma Jannik non è apparso in nessuna foto. Potrebbe aver preferito rimanere lontano dai riflettori, dato il suo noto desiderio di privacy, oppure potrebbe esserci stata una celebrazione più intima in un altro momento. Quello che è certo è che il 4 dicembre Jannik era presente al Galà FITP in Italia, il che fa pensare che la sua permanenza a Miami sia stata breve.

La relazione tra Jannik e Anna ha attraversato momenti di crisi, soprattutto quando lei non è stata presente né alle ATP Finals né alla Coppa Davis, e non ha neppure condiviso messaggi di auguri sui social. Nel frattempo, la sua ex fidanzata Maria Braccini è stata avvistata sugli spalti a fare il tifo per Sinner. Inoltre, i due hanno avuto qualche schermaglia sui social, con follow negati e poi ripristinati, alimentando le voci di una possibile rottura. Tuttavia, è possibile che non ci sia stata una vera separazione o che la crisi sia già stata superata. Tempo al tempo.