Star Wars, nuovo film a Natale 2023. Per la prima volta diretto da una donna

Disney ha annunciato un nuovo film della saga di "Star Wars": uscirà nel 2023 per Natale con il titolo "Rogue Squadron" e sarà diretto dalla regista di "Wonder Woman", Patty Jenkins. "Questa storia introdurrà una nuova generazione di piloti di caccia stellari, mentre si guadagnano le ali e rischiano la vita in una corsa da brivido oltre i limiti e ad alta velocità", ha detto la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, alla Giornata degli investitori della Disney.

Patty Jenkins, il cui "Wonder Woman 1984" uscirà entro la fine del mese, sarà la prima donna a dirigere un lungometraggio del franchise di Star Wars. Kennedy ha anche annunciato diverse nuove serie di Star Wars, tra cui due derivate da "The Mandalorian" e una dedicata al ritorno del famoso Lando Calrissian. L'attrice Rosario Dawson interpreterà il jedi Ahsoka Tano, che è appena apparso nella seconda stagione di "The Mandalorian", e guiderà quindi le sue avventure su Disney+, la piattaforma di streaming del gruppo.

L'altra serie sviluppata da Jon Favreau e Dave Filoni, i creatori di "Mandalorian", sarà "Rangers of the New Republic" e si svolgerà nello stesso periodo. "Queste serie interconnesse, così come le storie future, accenderanno un nuovo pubblico e delizieranno i più appassionati dei nostri fan", ha detto Kathleen Kennedy. "Lando", che svilupperà le avventure del personaggio giocoso e loquace reso famoso dalla prima trilogia di "Star Wars", sarà pilotata da Justin Simien, creatore della serie "Dear White People".

La serie spinoff del film "Rogue One", si chiamerà "Andor" e la sua produzione è appena iniziata a Londra, ha annunciato per la Disney l'attore Diego Luna, che interpreta il ruolo del titolo. Hayden Christensen, che ha interpretato il giovane Anakin Skywalker nella seconda trilogia, tornerà al fianco di Ewan McGregor nei panni di Darth Vader nella serie "Obi-Wan Kenobi", la cui produzione dovrebbe iniziare a marzo. La lista continua con un'indagine spaziale intitolata "The Acolyte", che sarà condotta dal co-creatore di "Russian Doll" Leslye Headland, e si svolgerà "durante gli ultimi giorni della Repubblica".