Starhotels, Francesco Brunetti nuovo managing director del gruppo alberghiero

Francesco Brunetti è il nuovo managing director di Starhotels. Affiancherà il presidente ed amministratore delegato Elisabetta Fabri nella guida del più importante gruppo alberghiero italiano. Brunetti ha maturato un’esperienza particolarmente estesa e pluriennale nell’industria alberghiera, ricoprendo ruoli manageriali complessi e di rilievo che hanno prodotto risultati in grado di fissare benchmark di riferimento nel settore.

Prima di entrare in Starhotels ha rivestito numerose cariche di alto livello manageriale nelle più importanti catene alberghiere internazionali tra le quali Hilton, ITT Sheraton, CIGA e Starwood, seguendo quest’ultima nella fusione con Marriott International.

Grazie alle esperienze maturate, è inoltre diventato un punto di riferimento per il mondo dell'hôtellerie e degli investitori del settore, con una passione per lo sviluppo dei talenti, della gestione dei clienti e delle strutture alberghiere. Tra le molteplici cariche istituzionali ed associative ricoperte, Brunetti è membro del Consiglio Direttivo di Fondazione Fiera Milano e del Consiglio Generale di Federturismo Confindustria, Deputy del Chapter italiano di E.H.M.A. (European Hotel Manager Association), oltre che Past President del Gruppo Turismo di Assolombarda e Confindustria Lombardia Turismo.

Per Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels la nomina di Francesco Brunetti è significativa in quanto "condivide con me non solo la forte passione per l’ospitalità ma anche la visione strategica ed operativa centrata su efficienza, velocità ed efficacia, caratteristiche necessarie per essere sempre più competitivi in questo mercato. Sono molto lieta di dargli il benvenuto in Starhotels, certa che il suo arrivo porti dinamismo e grande professionalità, oltre ad un forte impulso ai piani esistenti di crescita del business e allo sviluppo del portfolio”.

Francesco Brunetti ha dichiarato “Sono entusiasta di essere entrato a far parte della più importante compagnia alberghiera italiana, un’azienda familiare con un’impronta internazionale che vanta un portfolio di hotel diversificato e di assoluto prestigio. Un raro esempio di storia di successo inter generazionale e squisitamente italiana, con un elevato potenziale di crescita”.

Primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, Starhotels è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore delle migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere.Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le aspettative dei propri ospiti.I prestigiosi Starhotels Collezione -icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena, Trieste, Venezia e Vicenza.Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e Torino, si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile senso di familiarità e benessere al cliente.