Sushi terrorism, contaminano il cibo e postano i video sul web: Tokyo nel caos

Giappone: l’ultima moda è il 'Sushi terrorism', cioè sputare nel piatto dei vicini. Il trend manda in crisi i ristoranti

Dilaga in Giappone una nuova moda, o meglio quella che è stata già etichettata come "sushi terrorism" che si è propagata grazie alla pubblicazione di video diventati virali che mostrano clienti toccare il cibo con le mani direttamente sul nastro trasportatore, e ancora leccare bottiglie comuni di salsa di soia, facendo scattare l'allarme per la scarsa igiene e intaccando la fame di numerosi locali in termini di pulizia. In altri video si vedono persone che spruzzano del disinfettante per le mani sul cibo e altre che prelevano piatti di cibo destinati ad altri tavoli.

"Sushi terrorism", i ristoranti giapponesi corrono ai ripari, molti hanno eliminato il nastro trasportatore di cibo