Il taglio di capelli di Giorgia Meloni: un modello da copiare

Il look di Giorgia Meloni è già un trend fashion

L'ultimo taglio di capelli di Giorgia Meloni si è trasformato nel look più desiderato dalle donne italiane. Si tratta di un bob che le sfiora le spalle e che è diventato il suo tratto distintivo. Chi ha realizzato il look della Meloni è il noto parrucchiere romano Antonio Pruno, specializzato nella consulenza di stile, diventato ancor più famoso dopo questo taglio da maestro.

Intervistato dai giornalisti di Vanity Fair, il noto hairstylist ha detto: "Ho chiamato Giorgia Meloni nel fine settimana precedente le elezioni e le ho suggerito di cambiare taglio perché le avrebbe portato fortuna. All'inizio non era molto convinta e mi ha chiesto più volte se fossi sicuro di quello che stavo facendo, ma poi sforbiciando mi sono reso conto che quello sarebbe stato un taglio netto con il passato".

Ha poi continuato: "La seguo da oltre 15 anni e ogni volta che ha dovuto affrontare un cambiamento, come la nascita della figlia o un nuovo incarico in politica, le ho sempre suggerito di modificare il look. A ogni proposta ha sempre reagito con un “Non facciamo scherzi", ma a lavoro ultimato ha sempre apprezzato il risultato finale. Non avrei mai pensato, però, che l'ultima acconciatura avrebbe avuto questa enorme risonanza".

E conclude: "Per la prima volta non è un'attrice o un'influencer da imitare ma un premier donna. Questo hair look la rappresenta: è glamour ma anche deciso e immediato. Proprio come Giorgia Meloni".

Il taglio di Giorgia Meloni è un long bob semplicissimo, con i ciuffi ai lati del viso poco più lunghi. Le schiariture sono state fatte applicando la tecnica dell'hair contouring, in modo che anche se si raccoglie i capelli in una coda o in uno chignon, le ciocche bionde incornicino sempre l'ovale e il collo.

Antonio Pruno descrive quindi i particolari del taglio della Meloni: "Il liscio del long bob di Giorgia Meloni si ottiene con spazzola e phon. La premier non usa la lacca ma solo poche gocce di olio di finitura sulle punte una volta concluso lo styling. Per mantenere il nuovo colore di capelli sono necessari shampoo e maschere specifici per capelli biondi, formulati per contrastare la formazione di riflessi gialli e arancioni".

