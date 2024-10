Teocoli preoccupato per Celentano: "Claudia Mori è la padrona. Si occupa dei soldi e rompe le scatole"

Teo Teocoli su Celentano: "Non risponde più al telefono. Claudia Mori fa la padrona ed è cambiato tutto"

Nei giorni scorsi Teo Teocoli aveva espresso una certa preoccupazione per l'amico Adriano Celentano. "È scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. - ha raccontato il comico al podcast Tintoria - Abbiamo fatto quaranta compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio quindi nel giorno dell'Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo". "Se non rispondo è perché ti voglio bene!", aveva poi risposto Celentano sui social.

"Mah, è una formula nuova... rimango basito, dopo tanto tempo, tanti anni, tante cazzate, tanti divertimenti insieme", ha quindi commentato Teocoli in una intervista al Corriere della Sera. I ricordi sono "purtroppo molto lontani. Questa cosa di non sentirlo proprio in questo periodo, proprio adesso che ci sono tanti problemi... Non vedersi più per me è triste". Teocoli alla fine ha deciso che non chiamerà più l'amico.

Il comico racconta di aver visto Celentano "quattro anni fa" insieme a Gianni Morandi. "Poi ho telefonato 10mila volte, ma non mi ha mai risposto nessuno". Teocoli poi afferma che la moglie del cantante, Claudia Mori, "fa tutto". "È la padrona, - afferma l'amico deluso - quando decide una cosa deve essere così. Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po’ sconvolto tutto".

Teocoli ha poi svelato un retroscena su Adrian, il programma Rai condotto da Celentano che lui definisce una "trasmissione disgraziata". In merito alla sua ospitata, il comico afferma di non aver parlato di soli con l'amico perché "se ne occupava Claudia e lei rompe le scatole su quelli e quindi era meglio temporeggiare". Alla fine della sua imitazione dell'amico di lunga data non se ne fece niente.