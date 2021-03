Tommaso Zorzi sceglie MySecretCase per lanciare la sua linea di sex-toys

BENVENUTI A “TOMMYLAND” Una parte del ricavato delle vendite sarà devoluta in beneficenza ad associazioni che si occupano della cura, ricerca e prevenzione dell’HIV. ---- Se amate favole, unicorni e arcobaleni di piacere non potrete fare a meno di visitare “Tommyland”, la nuova capsule collection – in edizione limitata – firmata da Tommaso Zorzi e lanciata da MySecretCase, il brand che ha cambiato l’immaginario sulla sessualità in Italia e il primo shop online per il piacere delle donne e delle coppie.

I sex toys

Qualche spoiler? “La Spada nella doccia”, “Aladild”, “Mulanal”, questi sono solo alcuni dei sex toys che troverete in questa nuova linea con cui Tommaso vuole celebrare una sessualità libera e giocosa, attraverso un linguaggio leggero e divertente: i sex toys di Zorzi, nei nomi e nei colori, rispecchiano a pieno il suo atteggiamento esplosivo, nello spettacolo come nella vita. E l’Influencer lo fa scegliendo l’azienda, guidata da Norma Rossetti, che negli anni si è sempre distinta per il suo approccio alla sessualità come fattore culturale e un costante dialogo e impegno nei confronti della community di riferimento, anche attraverso l’organizzazione di progetti di educazione al piacere e di informazione sessuale, il coinvolgimento di esperti e incontri tematici online.

La capsule collection

"Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione, abbiamo detto di sì a Tommaso Zorzi per il lancio di questa prima capsule collection perché da tempo collaboriamo con realtà e professionisti, con un pubblico diverso dal nostro, che siano aperti a parlare di sessualità. Sin dalla nascita, il nostro obiettivo è stato quello di creare uno spazio accogliente, inclusivo e attento ai temi della diversity; questa nuova partnership rappresenta, sicuramente, un passo avanti in questa direzione: Tommaso, oltre a essere un ulteriore canale di comunicazione importante verso le nuove generazioni, ha un’indubbia sensibilità verso una tipologia di linguaggio fluido, che va oltre il genere. E ha tutte le carte in regola per supportarci nella missione che ci ha guidati sin dalla nascita: aprire gli orizzonti e scardinare ogni tabù sulla sessualità” dichiara Norma Rossetti, CEO di MySecretCase.

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi (Lapresse)

"Il tabù, in tutte le sue forme, è uno degli ostacoli che ho sempre cercato di scardinare nella mia vita, fuori e dentro i social. Lo faccio, sicuramente, attraverso un linguaggio divertente e giocoso ma la responsabilità che sento su questi temi, nei confronti delle persone che mi seguono, è grande. Oggi di sessualità si parla più di prima ma lo stigma c’è ancora: da qui è nata l’idea di collaborare con un marchio di sex toys. E chi, se non MySecretCase, poteva affiancarmi in questa avventura? Ho scelto loro perché sono sempre stati in prima linea in questa missione comune, attraverso un impegno quotidiano, unendo divertimento ed educazione nelle sfere intima e sessuale" dichiara Tommaso Zorzi.

"E in un contesto italiano dove la percentuale delle persone affette da HIV, che arriva tardivamente alla diagnosi, è ancora una delle più alte rispetto alla media europea, ho deciso di dare il mio contributo destinando una parte del ricavato alle Associazioni che si occupano di ricerca, terapia e prevenzione" conclude. I toys della capsule collection, realizzati in silicone medicale e con materiali sicuri pensati per esplorare nuove frontiere della sensibilità e del tocco, possono essere preordinati sul sito di MySecretCase Cliccare qui

MySecretCase e Tommaso Zorzi destineranno una parte del ricavato ad associazioni che si occupano della cura, ricerca e prevenzione dell’HIV.