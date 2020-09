Turismo: "Torna a Surriento", la penisola sorrentina rinasce dalla bellezza

Si ispira al claim della celebre Torna a Surriento l’incontro previsto sabato 12 settembre, nella sede di Villa Fiorentino, dove artisti, giornalisti, tecnici ed esponenti delle istituzioni si confronteranno sul tema della bellezza, dal punto di vista storico e culturale, e come parte necessaria dell’impalcatura ideale ed ideologica del territorio della penisola sorrentina.

Una riflessione necessaria, secondo gli organizzatori, in un momento di crisi umana ed economica, come quello segnato dalla pandemia del Covid-19.

Introdotti dal sindaco, Giuseppe Cuomo, e dall’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano, e moderati dal giornalista Antonino Pane, si avvicenderanno gli interventi, tra gli altri, dell’artista sannita Giuseppe Leone, dell’esperto territoralista Antonio Di Gennaro e del giurista Luigi Cerciello Renna.

L'iniziativa rientra nel cartellone della 25ma edizione del Premio Penisola Sorrentina, diretto da Mario Esposito, che prenderà parte al dibattito illustrando gli ambiti cognitivi e semantici che il progetto complessivo del premio, dietro il claim “Torna a Surriento” (la celebre canzone composta nel 1894 da Ernesto De Curtis, su parole del fratello Giambattista, e riadattata in occasione del soggiorno del presidente del consiglio Giovanni Zanardelli presso l’hotel di Guglielmo Tramontano, allora sindaco della città, per ricordargli della promessa di far realizzare una serie di opere pubbliche a Sorrento, tra le quali la rete fognaria) intende percorrere ed anticipando alcuni contenuti della kermesse, in programma il 24 ottobre prossimo, al Teatro Comunale Tasso di Sorrento, con il patrocinio del ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli. Fondato nel 1996 dal poeta Arturo Esposito come concorso letterario-poetico, quest’anno il Premio celebrerà un quarto di secolo e sarà dedicato alla bellezza in tutte le sue espressioni.

Nel corso della serata sarà inoltre presentato il portfolio realizzato, per l’edizione dei venticinque anni, dal fotografo siciliano Giuseppe Leone, protagonista lo scorso anno delle “Residenze artistiche”, il format collaterale della manifestazione, che ogni anno porta a Sorrento esponenti dell’arte visiva, immergendoli nel contesto, con l’obiettivo di trovare un filo comune di lettura, ispirazione, interpretazione e realizzazione di un’opera.