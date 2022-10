Ultime notizie di gossip 13 ottobre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 13 ottobre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 13 ottobre 2022 troviamo le nuove lovestory di Allegri e Totti e la guerra in tribunale tra Wanda Nara e Fabrizio Corona. Il secondo chiama in causa Icardi. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 13 ottobre 2022:

Fabrizio Corona non ci sta e dal tribunale invoca Mauro Icardi: "Dica la verità su Wanda Nara". Nel frattempo Perisic è chiamato a testimoniare sulla presunta relazione tra la showgirl e Brozovic ma non si presenta...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL TRIANGOLO WANDA NARA-BROZOVIC-ICARDI

Mentre la Juventus stenta in campionato e in Europa, il tecnico Max Allegri si consola con la nuova compagna...GUARDA LE FOTO E SCOPRI CHI E' L'ULTIMA FIAMMA DELL'ALLENATORE BIANCONERO

Marialuisa Jacobelli sconvolge Instagram con una scollatura da urlo...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DELLA GIORNALISTA SPORTIVA

La nazionale femminile di volley vola in semifinale con il Brasile anche grazie alla schiacciatrice Miriam Sylla...GUARDA LE FOTO DA URLO DELL'ATLETA AZZURRA

Totti fa sul serio con Noemi Bocchi. La coppia è stata nuovamente paparazzata in un ristorante romano. Si parla anche di un anello..GUARDA LE ULTIME FOTO DELLA NUOVA COPPIA TOTTI-BOCCHI

Heidi Klum partecipa a una campagna per Intimissimi insieme alla figlia Leni. Nel suo caso la bellezza è ereditaria..GUARDA LE FOTO DI HEIDI KLUM E FIGLIA