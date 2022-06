Ultime notizie di gossip 17 giugno 2022 - Affaritaliani

Gossip di oggi 16 giugno 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 16 giugno 2022 troviamo Michelle Hunziker che sembra aver passato oltre Tomaso Trussardi al mare con il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini. Papa Francesco accoglie la richiesta di un vescovo belga di rinuciare alla porpora cardinalizia per aver coperto gli abusi sui minori. Il film su Buzz Lightyear, invece, è stato bandito in alcuni Paesi per un bacio gay. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 16 giugno 2022:

Michelle Hunziker paparazzata al mare con il nuovo compagno Giovanni Angiolini. Trussardi è già il passato...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU MICHELLE HUNZIKER

Il film su Buzz Lightyear, celebre personaggio di Toy Story, è stato bandito in 14 Paesi per un bacio tra due personaggi femminili omosessuali...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL FILM LIGHTYEAR BANDITO IN 14 PAESI

Papa Fracesco acconsente alla richiesta del vescovo belga Van Loy a rinunciare alla carica di cardinale per aver insabbiato i casi di pedolifia...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL CASO DEL VESCOVO VAN LOOY

Tomaso Trussardi dopo la rottura con la Hunziker si presenta con un nuovo look, barba incolta e capelli spettinati...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU TOMASO TRUSSARDI