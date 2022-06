Hunziker al mare col suo dottorino: Tomaso Trussardi già dimenticato

Le bella Michelle Hunziker al mare con Angiolini

La conduttrice di Striscia la notizia, Michelle Hunziker è rimbalzata su un altro lido, dopo aver passato un weekend romantico con il suo nuovo amore, il medico Giovanni Angiolini. La loro relazione va a gonfie vele, come testimoniano le foto pubblicate anche dal settimanale Diva e Donna, che ha pizzicato la coppia in completo relax al largo della costa sarda.

I due ormai non si nascondono più e sono sempre più inseparabili, basta vedere le immagini che ritraggono Michelle 'ancorata al braccio di Giovanni' o abbracciati appassionatamente, dopo un bagno nelle acque cristalline del mare sardo. Entrambi hanno mostrato alla luce del sole il loro amore e i loro fisici scolpiti. Sono stati giorni intensi d'amore, champagne, tartare di tonno e tramonti mozzafiato che hanno arricchito le loro giornate insieme.

Michelle ora è ritornata dalle sue figlie Sole e Celeste, nate dal matrimonio con l'ex Tomaso Trussardi e anche con loro la destinazione è il mare, precisamente Cervia. La bella show girl continua a narrare le sue giornate con storie e post. Ecco che spunta una gallery, dove posa in bikini e la sua avvenenza infiamma il web, soprattutto nell'ultima immagine sfoggia un perfetto lato b. I fan l’hanno riempita di commenti positivi e di like.

Sotto il post Michelle scrive: "Ci deve essere qualcosa di sacro nel sale…lo ritroviamo nelle nostre lacrime e nel mare… Oggi ho visitato le magiche saline di Cervia e i suoi volontari che le mantengono vive e portano avanti la loro storia! Evviva la Romagna sempre…". Le attenzioni, però, le ha rubate il suo lato b.

Michelle Hunziker mostra il suo lato b e manda il web in tilt

Michelle ha quasi 45 anni e i tempi sono solo lontani anagraficamente dal celebre scatto, che l’ha resa famosa con la pubblicità per l’intimo Roberta. Sarà l’amore ritrovato, come commenta qualche fan sotto il post, ad oggi la presentatrice è in forma smagliante

