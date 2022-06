Spadafora-Coletta, abbraccio affettuoso: incontro tra amici alle nozze di Matano

Matrimonio Matano-Mannino, affettuoso abbraccio tra Vincenzo Spadafora e Stefano Coletta

Nel radar del gossip non sono sfuggiti due invitati speciali alle nozze, celebrate sabato 11 giugno a Labico, in provincia di Roma, tra il giornalista Alberto Matano e l’avvocato Riccardo Mannino. I due sono l’ex ministro M5s Vincenzo Spadafora e il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Da uno scatto pubblicato da Diva e Donna, si nota un’affettuosa amicizia.



L'affettuoso abbraccio tra Spadafora e Coletta e le voci del passato

Il passato e le voci ormai sono solo un ricordo del gossip, in merito alla presunta storia d’amore tra Matano e Spadafora. Successivamente, poi, non solo sono state smentite da entrambi, ma alla luce del sole è venuta fuori la loro splendida amicizia, tanto che l'ex ministo al matrimonio ha dichiarato: “Sono così, emozionato per loro che non riesco a parlare”.

