Ultime notizie di gossip 27 luglio 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 27 luglio 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 27 luglio 2022 troviamo l'ennesima bagarre tra Chiara Ferragni, la cui azienda torna in utile, e Selvaggia Lucarelli. Ermal Meta ha pubblicato alcune foto che mostrano gli effetti della malattia ancora sconosciuta che lo ha colpito mentre Paola di Benedetto non le manda a dire a Denis Dosio. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 27 luglio 2022:

Notte brava per Wanda Nara a Ibiza. Mentre il marito Mauro Icardi si allena con il PSG, la showgirl si diverte in discoteca e si fa baciare il seno da un uomo sconosciuto...GUARDA IL VIDEO DELLO SCANDALO DI WANDA NARA

Melissa Satta incanta il mare della Sardegna con il suo fisico statuario...GUARDA LE FOTO DI MELISSA SATTA

Tamara Ecclestone, figlia dell'ex numero uno della Formula 1, lancia un appello dopo un furto in casa: "7 milioni di euro a chi ritrova i miei gioielli"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SU TAMARA ECCLESTON

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Chiara Ferragni, rea di aver sottratto alcuni oggetti in hotel: "Quello che fai è illegale"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLO SCONTRO LUCARELLI-FERRAGNI

Ecco perché Giorga Soleri ha ottenuto popolarità e un discreto seguito ben al di là del fatto di essere la compagna di Damiano David dei Maneskin...SCOPRI IL SEGRETO DEL SUCCESSO DI GIORGIA SOLERI

Stoccata di Paola di Benedetto a Denis Dosio dopo il video in cui lui si dispera per il fatto di dover tornare a lavorare in cantiere: "Rinchiudetelo e non fatelo più uscire"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLO SCONTRO PAOLA DI BENEDETTO-DENIS DOSIO

Ermal Meta sta affrontando una durissima malattia la cui diagnosi è ancora sconosciuta. Il cantante ha annullato la presenza a Peschici e al Giffoni Film Festival...GUARDA LE FOTO CHOC DI ERMAL META