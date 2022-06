Ultime notizie di gossip 23 giugno 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 23 giugno 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 23 giugno 2022 troviamo l'allenatore della Juventus, Max Allegri, che accusa l'ex compagna di usare per sé i soldi per il mantenimento di suoi figlio. Luca Argentero sembra pronto a lasciare il mondo dello show business mentre Anna Falchi ha trovato un nuovo amore dopo l'addio al deputato di Forza Italia, Andrea Ruggeri. Elisabetta Gregoraci parteciperà alla versione italiana di "Who Bares Wins" su Rai2 come concorrente. La showgirl si spoglierà per raccogliere fondi per la prevenzione contro il cancro. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 23 giugno 2022:

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, porta in tribunale l'ex compagna con l'accusa di aver utilizzato per i sé i 10mila euro che il tecnico versa per il figlio...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU MAX ALLEGRI CHE DENUNCIA L'EX COMPAGNA

Elisabetta Gregoraci sarà la prima concorrente della versione italiana di "Who Bares Wins" (Chi si spoglia vince) che andrà in onda su Rai2. Nel programma 8 concorrenti faranno uno spogliarello per la ricerca contro il cancro...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU ELISABETTA GREGORACI SENZA VELI CONTRO I TUMORI

Anna Falchi ha messo nel cassetto Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, e avrebbe già trovato un nuovo compagno. Si tratta di un manager nel campo della comunicazione aziendale...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ULTIMO FLIRT DI ANNA FALCHI

Luca Argentero lancia l'ipotesi di lasciare il mondo dello spettacolo e si dice proiettato verso "una terza parte della vita"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL FUTURO DI LUCA ARGENTERO