Ultime notizie di gossip 23 novembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 23 novembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 23 novembre 2022 troviamo una modella di OnlyFan che ha talmente ispirato il portiere del Messico da permettergli di parare un rigore a Lewandowski e la sfilata hot di Valentina Vignali a Milano. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 23 novembre 2022:

La star di OnlyFans manda un messaggio "motivazionale" al portiere del Messico e lui para il rigore alla Polonia ai Mondiali 2022...GUARDA LE FOTO DELLA MODELLA PORTAFORTUNA DEI CENTROAMERICANI

Diletta Leotta è Karius si lasciano andare alla passione a Miami...GUARDA LE FOTO DELLA NUOVA COPPIA KARIUS-LEOTTA

Sfilata mozzafiato della cestita e influencer Valentina Vignali A Milano....GUARDA LE FOTO DA URLO DI VALENTINA VIGNALI

Victoria dei Maneskin celebra il sold out del concerto di San Siro per la band con una foto in topless...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI VICTORIA DEI MANESKIN