Valentina Vignali, che canestro: sfilata da sogno sotto il cielo di Milano. Foto-Video

Valentina Vignali sfila sotto il cielo di Milano

Valentina Vignali sempre più regina di Instagram. La bellissima giocatrice di pallacanestro (della Virtus Basket) nei giorni scorsi ha pubblicato un video sui social che ha strappato applausi ai fans quanto un canestro impossibile da 3 punti sul parquet.

Eccola sfilare di notte sotto i grattacieli di Milano nella zona super fashion di Piazza Gae Aulenti...

"Be humble, sit down" ("Sii umile, siediti") scrive Valentina Vignali a corredo del video. "Hai una gran classe ed eleganza" ... "Una dea.." "Bellissima", i commenti dei fans dell'atleta ed ex star del Grande Fratello Vip (partecipò nel 2019).