Ultime notizie di gossip 24 marzo 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 24 marzo 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 24 marzo 2023 troviamo i rumors sulla nuova gravidanza di Belen Rodriguez e le rivelazioni di Serena Grandi sui suoi amori passati. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 24 marzo 2023:

Camila Giorgi è stata eliminata dal Miami Open WTA...GUARDA L'ULTIMO SELFIE DA URLO DELLA GIORGI DAGLI USA

La vera regina del Miami Open WTA? Non è un'atleta ma un l'influencer Rachel Stuhlmann...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DELLA STUHLMANN

Sgarbi: "Le mie figlie per me come madri. Le battute sulle troie? Scagionato"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLE GIUSTIFICAZIONI ALLA SUA GAFFE DI SGARBI

Belen aspetta un terzo figlio? Alcuni indizi dicono di sì...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA PRESUNTA GRAVIDANZA DI BELEN

Blanco "innamorato" duetta con Mina...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL NUOVO ALBUM DI BLANCO

Un amico di Francesco Totti rivela i piani del campione: "Un figlio con Noemi e una nuova casa a Roma Sud"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL FUTURO DELLA COPPIA TOTTI-BOCCHI

Le confessioni di Serena Grandi: "Ho avuto più di 100 uomini, il migliore era Panatta. Su Angnelli poi..."...LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA A SERENA GRANDI